В Сургуте (ХМАО) родители пятилетнего мальчика пытаются найти свидетелей инцидента в маршрутке, в результате которого ребенок оказался зажат дверьми при выходе из автобуса и получил травмы. Они опубликовали пост с просьбой откликнуться свидетелей в нескольких крупных пабликах города в социальных сетях.
Несчастный случай произошел утром 28 февраля в маршрутке №69. По словам мамы, когда она вместе с сыном выходила на остановке «Горагентство», ребенка зажало дверьми. «Сделав пару шагов, сын потерял сознание, потом тошнота… После полученной травмы есть серьезные последствия, зрение резко ухудшилось, проблемы с высоким давлением», — написала в паблике «О, Сургут» мама мальчика.
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что сейчас по данному факту проводится проверка. «Водитель утверждает, что он никого не прижимал дверями. Пока у полиции нет документальных подтверждений того, что родители сразу же обратились за помощью к врачам. Они после произошедшего уезжали из Сургута на время. Сейчас назначена медэкспертиза, которую должен будет пройти ребенок, на предмет характера и времени получения травм», — прокомментировали инцидент в силовом ведомстве.
Дозвониться до руководства компании «Автолайн», которой принадлежит этот маршрут, корреспонденту «URA.RU» не удалось. Отец ребенка утверждает, что после случившегося инцидента они в тот же день вместе с женой и ребенком были в травматологии, куда приезжал представитель ГИБДД вместе с водителем маршрутки. «Сотрудник при нас брал объяснения у водителя, а теперь этого документа нигде нет. Мы наняли адвоката и ищем свидетелей, которые могут подтвердить нашу правоту», — заявил мужчина.