Цифровизация стала необходимостью для развития экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России стартовал конкурс «Цифровой прорыв», который позволит сформировать большое количество кадров для цифрового бизнеса, а также упростит трудоустройство молодых людей в сфере IT. Об этом 3 апреля заявил директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он сообщил, что конкурс пройдет в несколько этапов и охватит 40 городов России.

«Конкурс позволит участникам запустить свой технологический бизнес, получить содействие в трудоустройстве, найти единомышленников и сформировать проектную команду, а также выиграть денежный приз. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж»», — рассказал Комиссаров. Он подчеркнул, что подобные программы, пусть и в меньшем масштабе, есть у крупных компаний, но они готовят кадры под себя.

«Наш конкурс отличается тем, что мы поддерживаем талантливых специалистов, предоставляя им возможность выбора. Это не только трудоустройство в корпорации и на госслужбу», — добавил он.

Руководитель «Цифрового прорыва» Олег Мансуров — молодой и успешный предприниматель в сфере IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявочная кампания продлится до 12 мая, а сам проект финиширует осенью, добавил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров. По его словам, основным и самым большим этапом конкурса станут региональные хакатоны. «Команды от трех до пяти человек, которые сформируются после онлайн-этапов в течение 36 часов будут создавать цифровые прототипы продуктов на одну из заданных нами тем. Такой формат взаимодействия, мы уверены, поможет не только разработать действительно готовые к внедрению продукты, но и найти единомышленников», — сказал он.

Мансуров добавил, что финал, который пройдет осенью, будет самым масштабным хакатоном в стране. «Там 20 номинаций и задач, которые соответствуют целям нацпроектов правительства РФ. Будут отобраны лучшие проекты, а для желающих трудоустроиться будет отдельная программа. Данный конкурс приобщит участников к большим и глобальным задачам, которые стоят в контексте цифрового прорыва не только перед компаниями, но и страной», — заключил Мансуров.

Как отметил врио директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Насибулин, власти уделяют кадрам для цифровой экономики большое внимание и потратят на этот раздел проекта в ближайшие пару лет 46 млрд рублей. «Мы хотим, чтобы появилась площадка, которая была бы неким мостиком между молодыми и квалифицированными специалистами и бизнесом. АНО „Россия страна возможностей“ уже зарекомендовала себя. Их проект — это именно то, чего нам не хватало», — заявил Насибулин.