Организаторов секты «Орда» освободили в зале челябинского суда

Организаторов экстремистской секты «Орда» Светлану Платонову и Айслу Даумбаеву освободили из-под стражи сразу после приговора, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Обе женщины 3 апреля получили по два года и два месяца заключения, но им «зачли» время, проведенное под арестом.
«Вердикт был оглашен сегодня. В связи с тем, что во время следствия подсудимые находились в СИЗО, Даумбаеву и Платонову освободили прямо в зале заседаний», — рассказала корреспонденту агентства пресс-секретарь суда Анна Волощенко.
Как писало «URA.RU», Платонова и Даумбаева в 2015—2016 годах руководили южноуральским отделением запрещенной секты «Орда». В 2017 году их задержали сотрудники челябинского УФСБ: при обысках были изъяты культовые предметы и религиозная литература. Затем сектанток арестовали: по версии следствия, они довели до помешательства местную жительницу.
Религиозное объединение «Орда» (оно же «Ата Жолы», «Ак жол», «Бату Орда», «Путь предков», «Светлый путь») провозглашало отказ от медицинской помощи, в том числе от операций. Для адептов лидеры секты проводили так называемые сеансы «лечения» и «очищения», в ходе которых окуривали благовониями и били плетьми. В 2014 году суд запретил деятельность организации. На момент запрета в «Орду» было вовлечено порядка 500 адептов, считающих себя «посредниками между духами предков и смертными людьми».