В самом проблемном районе Ямала отказались массово сокращать чиновников

В поселке Тазовский отказались от административной реформы, которую проводят окружные власти почти во всех районах региона. 4 апреля в поселке собирались обсудить на публичных слушаниях вопрос о ликвидации поселковой администрации и передаче ее полномочий районным властям. Однако слушания были отменены.
«Так как в конце марта сельское собрание депутатов отказалось рассматривать вопрос о передаче полномочий, то и проведение слушаний не нужно. Мы отказались от этой инициативы», — пояснил глав Тазовского Омпа Яптунай.
Процессы по ликвидации сельских администраций в данный момент происходят почти во всех районах Ямала. Реформа происходит в рамках оптимизации аппарата чиновников, которую с начала года проводит и лично контролирует губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что всем главам муниципалитетов была поставлена задача оптимизировать расходы и рабочие процессы. Оптимальный выход нашли в концентрации полномочий в райцентрах и роспуске сельских администраций. Реформа проходит в спокойном режиме везде, кроме поселка Тазовский, где местные власти выступили против этих изменений и массовых сокращений сотрудников.
Тазовский район считается одним из самых проблемных на территории Ямала. Экс-глава района Александр Иванов покинул пост после того, как стал фигурантом уголовного дела о покрывательстве местного депутата-коррупционера.