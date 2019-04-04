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В самом проблемном районе Ямала отказались массово сокращать чиновников

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 20:54
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок тазовский, администрация тазовского района
Власти поселка Тазовский отказались складывать полномочияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Тазовский отказались от административной реформы, которую проводят окружные власти почти во всех районах региона. 4 апреля в поселке собирались обсудить на публичных слушаниях вопрос о ликвидации поселковой администрации и передаче ее полномочий районным властям. Однако слушания были отменены.

«Так как в конце марта сельское собрание депутатов отказалось рассматривать вопрос о передаче полномочий, то и проведение слушаний не нужно. Мы отказались от этой инициативы», — пояснил глав Тазовского Омпа Яптунай.

Процессы по ликвидации сельских администраций в данный момент происходят почти во всех районах Ямала. Реформа происходит в рамках оптимизации аппарата чиновников, которую с начала года проводит и лично контролирует губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что всем главам муниципалитетов была поставлена задача оптимизировать расходы и рабочие процессы. Оптимальный выход нашли в концентрации полномочий в райцентрах и роспуске сельских администраций. Реформа проходит в спокойном режиме везде, кроме поселка Тазовский, где местные власти выступили против этих изменений и массовых сокращений сотрудников.

Тазовский район считается одним из самых проблемных на территории Ямала. Экс-глава района Александр Иванов покинул пост после того, как стал фигурантом уголовного дела о покрывательстве местного депутата-коррупционера.

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