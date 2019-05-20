Руководитель PR-кошелька властей ХМАО ищет новое место работы

Директор бюджетного учреждения ХМАО «Открытый регион» Оксана Макеева, которой прочат скорую отставку, пытается получить должность руководителя регионального департамента культуры. Об этом 20 мая «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве. В Югре «Открытый регион» выполняет функцию «PR-кошелька» региональных властей по распределению бюджетных средств между СМИ.
По словам собеседника, Макеева уже знает, что контракт с ней продлевать не планируют, и пытается найти альтернативное место работы в регионе. «Известно, что, кроме участия в конкурсе на должность директора депкульта, Макеева попробует себя и на других вакансиях. Она лично ведет переговоры с членами югорского правительства по поводу своего трудоустройства», — резюмирует инсайдер. Получить комментарий самой Макеевой не удалось. Она отказалась общаться с журналистами. Однако информацию о заявке Макеевой также подтвердил источник в департаменте кадровой политики региона.
Как ранее сообщало агентство, должность куратора югорской культуры освободилась после отставки Надежды Казначеевой, которая нашла новую работу в Тюменской области. Кандидатов на должность ждет строгий отбор: публичные дебаты и собеседование с главой ХМАО Натальей Комаровой. «URA.RU» уже сообщало имена главных кандидатов на этот пост.