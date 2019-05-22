Протесты против храма Святой Екатерины приведут к пересмотру Градостроительного кодекса

Группа избранных от Свердловской области депутатов Госдумы выступит с инициативой о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ, изменяющих принципы и порядок общественного обсуждения проектов строительства в муниципалитетах, которое планируется вести в знаковых для местных жителей местах.
Автор инициативы депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин заявил «URA.RU», что систему общественных обсуждений в ее существующем виде дискредитировали протесты против строительства в центре Екатеринбурга храма Святой Екатерины. В феврале 2019 года администрация города заявила, что по итогам состоявшегося на сайте мэрии в электронном виде обсуждения проект поддержало 93% горожан. Однако спустя три месяца недовольные проектом горожане вышли на улицу. А сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса екатеринбуржцев, согласно которым против строительства здания на предусмотренном проектом месте выступает 74% горожан.
«Мало того, что система общественного обсуждения никоим образом не отражает мнение населения. Результаты обсуждения к тому же имеют лишь рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Например, в 2017 году мы с жителями пришли на слушания по вопросу строительства многоэтажек вблизи озера Шарташ, участники высказались против. Сегодня эти дома благополучно строятся», — добавил Ионин.
«Действующая система является профанацией. Чем ее заменить, как более эффективно привлекать население к обсуждению градостроительных проектов, будет думать и решать сообща», — добавил он.