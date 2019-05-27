Арестованная топ-менеджер тюменского Росгосстраха впервые поговорила с прессой

Подсудимой разрешено гулять три часа в день Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель главы тюменского управления Росгосстраха Александра Кутергина, находящаяся под домашним арестом, впервые после обвинения пообщалась с прессой. Она рассказала корреспонденту «URA.RU», что плохо спит по ночам и принимает транквилизаторы.

«Я очень нервничаю, не сплю ночами. Прогулка мне разрешена с двух до пяти дня. Я этим правом охотно пользуюсь — много хожу пешком. Если честно, то вообще ничего не хочется делать. Полная апатия», — так охарактеризовала свое состояние арестованная.

27 мая в Ленинском районном суде прошло заседание по громкому делу Кутергиной. Были допрошены основные свидетели. Подчиненная Кутергиной Юлия Голень в показаниях отметила, что при обыске в тюменском офисе Росгосстраха на нее оказывали давление. По ее версии, силовики якобы говорили ей, что ответственность за произошедшее могут возложить на нее. Следующее заседание суда состоится 27 июня.

По версии следствия, топ-менеджер тюменского Росгосстраха в 2016—2017 годах организовала мошенническую схему по автострахованию. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.