Артюхов назвал свою главную задачу на посту губернатора

Жилье, здравоохранение и дороги — приоритет властей Ямала, отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал свою главную задачу на посту главы региона. Он считает, что окружным властям нужно работать над улучшением ситуации в сферах здравоохранения, строительства жилья и дорог. Эти задачи стоят в майском указе президента России Владимира Путина. Об этом глава региона заявил во время общения с муниципальными журналистами в Ноябрьске, передает корреспондент «URA.RU».

«Все задачи, поставленные майским указом, так или иначе сказываются на качестве жизни. Именно так наш президент этот стратегический документ сформулировал. Для себя мы определили три основных задачи, над которыми мы должны работать: жилье, дороги и здравоохранение. Это связано с запросами, которые исходят непосредственно от ямальцев, поэтому для меня это задачи № 1», — уточнил губернатор.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале уже реализуются еще несколько дорожных проектов. Среди них строительство моста через Обь в районе Салехарда и мост через реку Пур. По последнему объекту совсем недавно глава региона отмечал, что подрядчик обещает пустить автомобили по мосту уже в конце 2020 года. Также к этому моменту власти региона планируют закончить строительство дороги Салехард — Сургут и уже открыть проезд для автомобилей. Дорога нужна, чтобы обеспечить столицу ЯНАО постоянной автомобильной связью с восточной частью региона и остальными городами.