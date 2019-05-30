В Салехарде (ЯНАО) из здания аэропорта эвакуируют пассажиров и персонал. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.
«Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу», — сообщили в пресс-службе департамента.
Там уточнили, что специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего. Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают в исправном режиме, сообщили агентству.
Очевидцы опубликовали видео произошедшего. На кадрах слышно, как по громкой связи сообщают о пожарной тревоге. «Внимание! Пожарная тревога! Пассажирам и сотрудникам покинуть здание!».
Видео: ОГТРК «Ямал-Регион»