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Из аэропорта Салехарда экстренно эвакуируют людей. ВИДЕО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 18:09
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард, парковка
В служебном помещении аэропорта произошло коротко замыканиеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) из здания аэропорта эвакуируют пассажиров и персонал. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

«Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу», — сообщили в пресс-службе департамента.

Там уточнили, что специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего. Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают в исправном режиме, сообщили агентству.

Очевидцы опубликовали видео произошедшего. На кадрах слышно, как по громкой связи сообщают о пожарной тревоге. «Внимание! Пожарная тревога! Пассажирам и сотрудникам покинуть здание!».

Видео: ОГТРК «Ямал-Регион»

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