30 мая 2019

В Нижнем Тагиле массово эвакуируют торговые центры

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 19:29
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В МВД эвакуацию пока никак не комментируютФото: «ЧП Нижний Тагил», «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле эвакуированы несколько торговых центров. На улице оказались посетители ТЦ DEPO, «Кит», «Александровский пассаж» и КРЦ «Россия».

В соцсетях горожане также пишут об оцеплениях возле торгового центра «Квадрат», дома быта «Эра» и Краеведческого музея. «Охрана говорит, что заминировано», — написала в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Алена Лютова, посетительница ТЦ «Кит».

В региональном управлении МВД массовую эвакуацию обещали прокомментировать позже.

Ранее очередная волна лжеминирований охватила Екатеринбург. Как писало «URA.RU», 8 мая жертвами телефонных террористов стали посетители торговых центров «Свердловск», «Карнавал», «Гранат» и «Академический», а также из бизнес-центров «Палладиум» и «Прогресс».

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© Служба новостей «URA.RU»
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