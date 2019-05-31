В Нижнем Тагиле массово эвакуируют торговые центры

В Нижнем Тагиле эвакуированы несколько торговых центров. На улице оказались посетители ТЦ DEPO, «Кит», «Александровский пассаж» и КРЦ «Россия».
В соцсетях горожане также пишут об оцеплениях возле торгового центра «Квадрат», дома быта «Эра» и Краеведческого музея. «Охрана говорит, что заминировано», — написала в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Алена Лютова, посетительница ТЦ «Кит».
В региональном управлении МВД массовую эвакуацию обещали прокомментировать позже.
Ранее очередная волна лжеминирований охватила Екатеринбург. Как писало «URA.RU», 8 мая жертвами телефонных террористов стали посетители торговых центров «Свердловск», «Карнавал», «Гранат» и «Академический», а также из бизнес-центров «Палладиум» и «Прогресс».