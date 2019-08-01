Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах за 2018 год. Согласно опубликованным данным, больше остальных — 77 млн рублей — заработал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа, единоросс Алексей Кушнарев.
На втором месте по доходам оказался также член «Единой России», зампредседателя комитета по социальной политике Александр Серебренников — он отчитался о 75 млн рублей, а в собственности у него находятся несколько земельных участков, жилых домов, две квартиры и отдельно значится баня. Заработок в десятки миллионов задекларировали также зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков (45 млн рублей), гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский (37 млн рублей, у супруги — 81 млн рублей) и депутат Анатолий Никифоров (34 млн рублей). Основатель AVS Group Валерий Савельев заработал 23 млн рублей.
Подавляющее большинство свердловских депутатов показали цифры в пределах до 14 млн рублей. Например, председатель комитета по развитию инфраструктуры Валентин Лаппо по сравнению с предыдущим периодом улучшил свое материальное положение — с четырех до 14 млн рублей. Спикер парламента Людмила Бабушкина заработала 5,9 млн рублей, а ее первый заместитель Виктор Шептий — 8,1 млн рублей.
У депутата «надо меньше питаться» Ильи Гаффнера в строке о доходах пусто, а в собственности — только квартира на 66 квадратных метров. В 2017 году он обозначал свой доход в размере 374 тысячи рублей — тогда он также владел квартирой площадью 200 квадратных метров, а на каждого из трех его детей были записаны жилплощади от 80 до 200 квадратов (они же сохранились и в 2018 году).