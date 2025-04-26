В Екатеринбурге родители не могут записать детей с особенностями на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в профильный областной центр «Ресурс». Запись закрывается моментально, пожаловалась URA.RU Светлана. Мучается она уже два месяца.
Ребенку Светланы четыре года, у него есть показания к переводу в логопедический детский сад. Но для этого нужно пройти ПМПК. Запись открывается дважды в месяц. «Переходишь по ссылке, выбираешь день. А там нельзя мешкать ни секунды, потому что, когда нажимаешь на время для записи, оно уже может быть занято — и все, ты не успел. И вот такие у меня попытки с начала марта», — поделилась женщина.
Она также уточнила, что, чтобы ее сын пошел в специальный детсад в сентябре, ПМПК нужно пройти до конца мая. «В Первоуральске, Ревде и Реже, Каменске-Уральском тоже мест нет. Мы пробовали уже везде — все бесполезно! И понимаете, никакой нет альтернативы», — посетовала Светлана.
Она также отправила корреспонденту видео, как пыталась записаться 22 апреля. В самом начале появились несколько окошек, но все тут же оборвалось. «Данное время больше недоступно. Это может быть связано с тем, что другой человек записался на это время раньше вас», — говорилось в тексте всплывающего оповещения.
О проблемах говорят и другие родители. На форуме u-mama есть даже целый тред «Кто смог записаться в этом году на ПМПК на Титова, подскажите лайфхак, как это сделать». «Я зашла с первых секунд и ничего не получилось. Все та же ситуация: мне выпала одна дата, я начала проходить дальше, и при выборе количества человек опять пустой экран. Я решила им позвонить, но они не отвечали на телефон. Написала письмо по электронной почте — тоже тишина в ответ. Уже крик души, я не понимаю, что делаю не так», — написала пользовательница с ником «Аноним 760».
В центре «Ресурс» корреспонденту пояснили, что в момент открытия записи к ним поступает более сотни заявок. А также проинструктировали: если записаться на сайте не получается, специалисты комиссии могут сделать это в дни записи с 15:00 до 16:30 по телефону +7 (343) 221-01-57 (добавочные 200 или 202). Кроме того, жители Екатеринбурга могут записаться на ПМПК в центр «Диалог» (Баумана, д. 31). Запрос также направлен в минсоцполитики, ответ ожидается.
ПМПК помогает выявить психологические и физические проблемы и выработать стратегию, которая поможет организовать обучение ребенка с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Родители не впервые говорят о проблемах с записью в «Ресурс».
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