В годы Великой Отечественной войны Аркадий Коняев — уроженец поселка Надеждинский завод (ныне Серов, Свердловская область) — совершил сотни боевых вылетов и уничтожил 17 фашистских самолетов. Как уральский летчик выживал под обстрелами и стал Героем СССР — в материале URA.RU.
Аркадий Коняев родился в январе 1919 года, а после окончания школы стал работать в паровозном депо счетоводом. Позже он перешел в городской совет физкультуры и спорта. При этом параллельно учился в Надеждинском аэроклубе, а после его окончания поступил в школу летчиков гражданского воздушного флота в Балашове. В 1939-м Коняев пошел в армию, где служил в 56-м истребительном полку в Монгольской народной республике. Там он получил звание младшего лейтенанта.
Первый самолет Коняев сбил 12 августа 1943-го. Спустя восемь дней четверка истребителей под командованием свердловчанина вылетела сопровождать девять штурмовиков ИЛ-2 в район города Ахтырки (Сумская область, Украина). Когда летчики заканчивали третий штурмовой заход, примерно в километре над ними оказалось несколько групп немецких истребителей — «мессершмиттов» и «фоке-вульфов».
«Завязался неравный воздушный бой. Четверка Коняева успешно справилась со своей задачей. Ведя бой с 20 истребителями противника, она сбила три самолета врага, сохранив свои штурмовики», — говорится на сайте серовской администрации. В том бою Коняев сбил два «мессершмитта», а у его самолета было 32 пробоины.
Коняев провел на фронте почти два года, участвуя в боях в Польше, Украине, Германии и Чехословакии. На его счету в общей сложности 247 вылетов. Коняев был командиром эскадрильи, затем ему доверили целый авиаполк.
В боях офицера дважды ранили. Звание героя СССР Коняев получил в 1944 году — указом президиума Верховного совета Советского Союза. Также ему присвоили ордена Ленина, Красного Знамени и Александра Невского. 26-летний Коняев участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945-го, он прошел в составе сводной колонны первого украинского фронта.
В 1946-м подполковник Коняев ушел в запас и поселился в Виннице (Украина), которую сам же и освобождал. Там он работал завотделом местной промышленности, а затем стал председателем Винницкого горисполкома и депутатом городского Совета. Спустя три года его повторно призвали в армию — уже на должность офицера отдела кадров воздушной армии. В 1952-м Коняева парализовало из-за травмы позвоночника.
Спустя некоторое время он смог частично восстановиться и начал самостоятельно ходить. Будучи инвалидом первой группы, Коняев мастерил, занимался столярным делом, переписывался с ветеранами и пионерами-следопытами и школьными музеями в разных уголках страны. Также Аркадий Николаевич любил встречаться с молодежью, а среди его юных друзей были ученики двух серовских школ, с которыми он никогда не терял связь.
В 1984 Аркадий Коняев стал почетным гражданином города Микулинцы (Тернопольская область, Украина), а на следующий год такое же звание он получил и в Серове. Герой СССР умер в 1993-м, его похоронили на кладбище в Виннице. Однако и в родном городе чтят память о Коняеве: на доме быта «Эра» и здании Серовского отделения железной дороги есть мемориальные доски, в городском историческом музее хранят наградные листы Коняева и его фуражку.
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