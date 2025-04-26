26 апреля 2025

Свердловского бойца с ВИЧ признали дезертиром и лишили выплат за ранения

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Сергей ушел на фронт в 2023 году (архивное фото) Фото:
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Свердловчанин Сергей Г. (44 года), получивший два ранения в Донбассе, столкнулся с неожиданной проблемой. Во время отпуска по восстановлению после ранений у него был диагностирован ВИЧ, о чем он сообщил в свою часть, предоставив все необходимые документы. Однако его объявили дезертиром, причем дважды, и отказали в выплате компенсации, рассказал URA.RU адвокат бойца Дмитрий Шевырев.

«Сергей заключил контракт [с Минобороны] и был направлен в зону боевых действий в составе войсковой части 22316. В ноябре 2023 года он получил ранение, которое потребовало незамедлительного хирургического вмешательства. Операцию провели в Донецком клиническом территориальном медицинском центре. После прохождения реабилитации контракт уральца был продлен, однако на этот раз он был прикомандирован к другой части — 93992», — передал хронологию событий правозащитник.

После очередного ранения Сергей вновь оказался в руках донецких врачей, которые спасли ему жизнь. Военному дали 60 дней отпуска для полного восстановления. По приезду в родной Каменск-Уральский у Сергея ухудшилось самочувствие, он обратился за медпомощью. В этот момент ему и диагностировали ВИЧ и гепатит С — по итогам двух независимых экспертиз (результаты имеются в распоряжении агентства).

Получив документы, подтверждающие наличие заболеваний, препятствующих прохождению службы, Сергей передал их в часть с просьбой расторгнуть контракт. «21 февраля [2025 года] маму Сергея вызвали в военкомат Каменска-Уральского, чтобы вручить под подпись официальное извещение о том, что ее сын числится пропавшим без вести с 15 ноября 2024 года. Спустя несколько дней в воинскую часть было направлено повторное уведомление о наличии у Сергея заболеваний. 11 марта пришло второе уведомление, подтверждающее пропажу Сергея без вести в зоне проведения специальной военной операции, но уже с другой датой — 29 марта 2024 года», — поделился Шевырев.

По словам адвоката, 7 апреля Сергея без объяснения причин перевели в другую воинскую часть, при этом военно-врачебной комиссии не было. «В тот же день ему присвоили статус самовольно оставившего часть, то есть дезертира. Из-за этого Сергею было отказано в выплате компенсации, положенной военнослужащим, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей», — сообщил Шевырев.

Он обратился с заявлением в военную прокуратуру Центрального военного округа. Копия обращения есть в распоряжении агентства. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ ожидается.

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Свердловчанин Сергей Г. (44 года), получивший два ранения в Донбассе, столкнулся с неожиданной проблемой. Во время отпуска по восстановлению после ранений у него был диагностирован ВИЧ, о чем он сообщил в свою часть, предоставив все необходимые документы. Однако его объявили дезертиром, причем дважды, и отказали в выплате компенсации, рассказал URA.RU адвокат бойца Дмитрий Шевырев. «Сергей заключил контракт [с Минобороны] и был направлен в зону боевых действий в составе войсковой части 22316. В ноябре 2023 года он получил ранение, которое потребовало незамедлительного хирургического вмешательства. Операцию провели в Донецком клиническом территориальном медицинском центре. После прохождения реабилитации контракт уральца был продлен, однако на этот раз он был прикомандирован к другой части — 93992», — передал хронологию событий правозащитник. После очередного ранения Сергей вновь оказался в руках донецких врачей, которые спасли ему жизнь. Военному дали 60 дней отпуска для полного восстановления. По приезду в родной Каменск-Уральский у Сергея ухудшилось самочувствие, он обратился за медпомощью. В этот момент ему и диагностировали ВИЧ и гепатит С — по итогам двух независимых экспертиз (результаты имеются в распоряжении агентства). Получив документы, подтверждающие наличие заболеваний, препятствующих прохождению службы, Сергей передал их в часть с просьбой расторгнуть контракт. «21 февраля [2025 года] маму Сергея вызвали в военкомат Каменска-Уральского, чтобы вручить под подпись официальное извещение о том, что ее сын числится пропавшим без вести с 15 ноября 2024 года. Спустя несколько дней в воинскую часть было направлено повторное уведомление о наличии у Сергея заболеваний. 11 марта пришло второе уведомление, подтверждающее пропажу Сергея без вести в зоне проведения специальной военной операции, но уже с другой датой — 29 марта 2024 года», — поделился Шевырев. По словам адвоката, 7 апреля Сергея без объяснения причин перевели в другую воинскую часть, при этом военно-врачебной комиссии не было. «В тот же день ему присвоили статус самовольно оставившего часть, то есть дезертира. Из-за этого Сергею было отказано в выплате компенсации, положенной военнослужащим, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей», — сообщил Шевырев. Он обратился с заявлением в военную прокуратуру Центрального военного округа. Копия обращения есть в распоряжении агентства. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ ожидается.
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