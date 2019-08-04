Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет женственности. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет, жест руками
Юлия Михалкова уверена, что стиль и элегантность важнее модных трендовФото: Анна Майорова © URA.RU

Модные тренды — это не показатель женственности, элегантности и стиля. Об этом написала на странице в Instagram актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

«Элегантность и стиль сейчас значат больше, чем просто красивая одежда. И главное, неважно, сколько она стоит. Я не сторонник слепо следовать трендам! Это все здорово, интересно, но важно „фильтровать“. Для меня, например, женственность — вне трендов! Это всегда будет актуально», — написала актриса.

Пост собрал более пяти тысяч лайков. Подписчики разделили мнение кумира, а также высоко оценили новое фото Михалковой. «Сногсшибательная в платье», — написал kostya_khan88. «Интересный стиль у тебя», — отметил volchatnikovsergei. «Красавица», — заключил aleks_andr_86.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Элегантность и стиль сейчас значат больше, чем просто красивая одежда. И главное, не важно сколько она стоит ????? ? Я не сторонник слепо следовать трендам! Это все здорово, интересно, но важно «фильтровать»???? ? Для меня, например, женственность - вне трендов! Это всегда будет актуально ????? Нужно во всем выделять то, что нравится именно тебе ???? ? А вы как считаете?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...