Модные тренды — это не показатель женственности, элегантности и стиля. Об этом написала на странице в Instagram актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.
«Элегантность и стиль сейчас значат больше, чем просто красивая одежда. И главное, неважно, сколько она стоит. Я не сторонник слепо следовать трендам! Это все здорово, интересно, но важно „фильтровать“. Для меня, например, женственность — вне трендов! Это всегда будет актуально», — написала актриса.
Пост собрал более пяти тысяч лайков. Подписчики разделили мнение кумира, а также высоко оценили новое фото Михалковой. «Сногсшибательная в платье», — написал kostya_khan88. «Интересный стиль у тебя», — отметил volchatnikovsergei. «Красавица», — заключил aleks_andr_86.