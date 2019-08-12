Огромный астероид уже в конце августа очень близко подойдет к Земле Фото: depositphotos.com

Российские космические войска окажутся беспомощными перед огромным астероидом, подлетающим к Земле. Об этом «URA.RU» заявил глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. По его словам, весь наш космический щит будет совершенно неэффективным, поскольку нацелен на другие задачи.

«Надо признать, что с этим астероидом наши ПВО ничего поделать не могут. Там действуют другие скорости и температуры, поэтому своевременно сбить его или изменить траекторию полета мы не в состоянии. Наш металлолом окажется бесполезным», — сказал Жилин.

По его словам, история с упавшим несколько лет назад в Челябинской области метеоритом подтвердила, что мы не готовы к таким событиям: «Мало того, что тогда даже не предупредили о возможном падении космического тела, так спустя длительное время никто не мог толком понять, что случилось — учения идут, завод взорвался или ракета упала. Версий было много. Вполне возможно, что в этот раз все может оказаться страшнее, чем в Челябинске».

Астероид, превосходящий по своим размерам великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится к Земле в конце августа. Такие данные приводит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Отмечается, что диаметр астероида составляет 160 метров. Как ожидается, 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. По прогнозам, он должен пролететь на расстоянии около 1 млн км от Земли.