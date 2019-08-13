В коррупционном скандале в бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО появился новый эпизод

Бывший замначальника по экономическим вопросам бюро судебно-медицинской экспертизы Лилия Кияницына подозревается в даче взятки своему коллеге — экс-замначальника учреждения по хозяйственным вопросам Фариту Мурзагильдину. Ранее Кияницына обвинялась в хищении 1 млн рублей на госконтракте.
«Сотрудники полиции установили, что Кияницына передала Мурзагильдину 40 тыс. руб. в качестве взятки», — сообщил источник в силовом ведомстве.
По информации следственного управления СК РФ по Югре, за взятку Мурзагильдина просили не обращать внимания на недостатки при принятии работ по госконтракту, заключенному между «БСМЭ» и индивидуальным предпринимателем Виктором Носковым. По версии следствия, предприниматель не выполнил работы на почти 7 млн рублей, а из бюджета был похищен 1 млн.
В следственном управлении СК РФ по Югре подтвердили, что в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств через госконтракты, СУ СК РФ по Югры проводятся оперативные мероприятия по новому эпизоду преступной деятельности, предусмотренному ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В «БСМЭ» отказались отвечать на вопросы журналиста агентства.