Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе представителю разведки. Об этом сообщает региональное УФСБ.
«Задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР», — передает РИА Новости информацию спецслужб. Уточняется, что мужчина полностью осознавал возможность использования этих данных против безопасности России.
На данный момент задержанный находится под стражей. Он признал свою вину и заявил, что вел переписку с украинской организацией. Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, и согласился на сотрудничество со следственными органами, передает
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