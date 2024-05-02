Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

02 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Задержанный собирал и передавал ГУР минобороны Украины данные о военных объектах Приморья Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе представителю разведки. Об этом сообщает региональное УФСБ. «Задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР», — передает РИА Новости информацию спецслужб. Уточняется, что мужчина полностью осознавал возможность использования этих данных против безопасности России. На данный момент задержанный находится под стражей. Он признал свою вину и заявил, что вел переписку с украинской организацией. Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, и согласился на сотрудничество со следственными органами, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе представителю разведки. Об этом сообщает региональное УФСБ. «Задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР», — передает РИА Новости информацию спецслужб. Уточняется, что мужчина полностью осознавал возможность использования этих данных против безопасности России. На данный момент задержанный находится под стражей. Он признал свою вину и заявил, что вел переписку с украинской организацией. Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, и согласился на сотрудничество со следственными органами, передает MK.RU.