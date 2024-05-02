Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Задержанный собирал и передавал ГУР минобороны Украины данные о военных объектах Приморья Фото:

Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе представителю разведки. Об этом сообщает региональное УФСБ.

«Задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР», — передает РИА Новости информацию спецслужб. Уточняется, что мужчина полностью осознавал возможность использования этих данных против безопасности России.

На данный момент задержанный находится под стражей. Он признал свою вину и заявил, что вел переписку с украинской организацией. Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, и согласился на сотрудничество со следственными органами, передает MK.RU.

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Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе представителю разведки. Об этом сообщает региональное УФСБ. «Задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР», — передает РИА Новости информацию спецслужб. Уточняется, что мужчина полностью осознавал возможность использования этих данных против безопасности России. На данный момент задержанный находится под стражей. Он признал свою вину и заявил, что вел переписку с украинской организацией. Также мужчина добавил, что сожалеет о содеянном, и согласился на сотрудничество со следственными органами, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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