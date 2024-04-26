26 апреля 2024

Где в ХМАО разрешено жарить шашлыки в майские праздники

В ХМАО разрешили жителям пожарить шашлыки в лесу на майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, шашлык, барбекю, еда, мясо
Посещение лесов ХМАО не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности Фото:

Жители ХМАО на майские праздники смогут пожарить шашлыки на природе, несмотря на начало пожароопасного сезона. Главное — соблюсти все требования пожарной безопасности. Об этом в эфире с ЦУР Югры рассказал зам главы Природнадзора округа Александр Бирюков.

«С 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен пожароопасный сезон. Как правило, в это время граждане выезжают на природу, чтобы отдохнуть, пожарить шашлыки. Посещение гражданами лесов не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности. В частности, запрещено разводить открытый огонь в кострах, мангалах и жаровнях в участках леса с хвойным молодняком, на территориях, где уже возникал ранее пожар, на участках поврежденного и сухого леса», — сообщил Бирюков.

Однако специалисты уточняют, что в разрешенных для разведения огня местах важно соблюсти несколько условий. По окружности костра вырыть небольшую канаву, чтобы предотвратить риск распространения огня на соседние территории. А также необходимо по окончании отдыха потушить огонь, залив его полностью водой или закопав землей. Также нельзя оставлять без присмотра открытый огонь в процессе готовки.

В telegram-канале МЧС России опубликовали информацию о том, что на шашлыки можно выехать и в городские парки со специально отведенными мангальными зонами. «Территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Вблизи не должно быть деревьев», — такие условия перечислили в публикации канала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО на майские праздники смогут пожарить шашлыки на природе, несмотря на начало пожароопасного сезона. Главное — соблюсти все требования пожарной безопасности. Об этом в эфире с ЦУР Югры рассказал зам главы Природнадзора округа Александр Бирюков. «С 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен пожароопасный сезон. Как правило, в это время граждане выезжают на природу, чтобы отдохнуть, пожарить шашлыки. Посещение гражданами лесов не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности. В частности, запрещено разводить открытый огонь в кострах, мангалах и жаровнях в участках леса с хвойным молодняком, на территориях, где уже возникал ранее пожар, на участках поврежденного и сухого леса», — сообщил Бирюков. Однако специалисты уточняют, что в разрешенных для разведения огня местах важно соблюсти несколько условий. По окружности костра вырыть небольшую канаву, чтобы предотвратить риск распространения огня на соседние территории. А также необходимо по окончании отдыха потушить огонь, залив его полностью водой или закопав землей. Также нельзя оставлять без присмотра открытый огонь в процессе готовки. В telegram-канале МЧС России опубликовали информацию о том, что на шашлыки можно выехать и в городские парки со специально отведенными мангальными зонами. «Территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Вблизи не должно быть деревьев», — такие условия перечислили в публикации канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...