Где в ХМАО разрешено жарить шашлыки в майские праздники

В ХМАО разрешили жителям пожарить шашлыки в лесу на майские праздники

27 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Посещение лесов ХМАО не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители ХМАО на майские праздники смогут пожарить шашлыки на природе, несмотря на начало пожароопасного сезона. Главное — соблюсти все требования пожарной безопасности. Об этом в эфире с ЦУР Югры рассказал зам главы Природнадзора округа Александр Бирюков. «С 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен пожароопасный сезон. Как правило, в это время граждане выезжают на природу, чтобы отдохнуть, пожарить шашлыки. Посещение гражданами лесов не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности. В частности, запрещено разводить открытый огонь в кострах, мангалах и жаровнях в участках леса с хвойным молодняком, на территориях, где уже возникал ранее пожар, на участках поврежденного и сухого леса», — сообщил Бирюков. Однако специалисты уточняют, что в разрешенных для разведения огня местах важно соблюсти несколько условий. По окружности костра вырыть небольшую канаву, чтобы предотвратить риск распространения огня на соседние территории. А также необходимо по окончании отдыха потушить огонь, залив его полностью водой или закопав землей. Также нельзя оставлять без присмотра открытый огонь в процессе готовки. В telegram-канале МЧС России опубликовали информацию о том, что на шашлыки можно выехать и в городские парки со специально отведенными мангальными зонами. «Территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Вблизи не должно быть деревьев», — такие условия перечислили в публикации канала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО на майские праздники смогут пожарить шашлыки на природе, несмотря на начало пожароопасного сезона. Главное — соблюсти все требования пожарной безопасности. Об этом в эфире с ЦУР Югры рассказал зам главы Природнадзора округа Александр Бирюков. «С 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен пожароопасный сезон. Как правило, в это время граждане выезжают на природу, чтобы отдохнуть, пожарить шашлыки. Посещение гражданами лесов не запрещено при условии соблюдения требований правил пожарной безопасности. В частности, запрещено разводить открытый огонь в кострах, мангалах и жаровнях в участках леса с хвойным молодняком, на территориях, где уже возникал ранее пожар, на участках поврежденного и сухого леса», — сообщил Бирюков. Однако специалисты уточняют, что в разрешенных для разведения огня местах важно соблюсти несколько условий. По окружности костра вырыть небольшую канаву, чтобы предотвратить риск распространения огня на соседние территории. А также необходимо по окончании отдыха потушить огонь, залив его полностью водой или закопав землей. Также нельзя оставлять без присмотра открытый огонь в процессе готовки. В telegram-канале МЧС России опубликовали информацию о том, что на шашлыки можно выехать и в городские парки со специально отведенными мангальными зонами. «Территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Вблизи не должно быть деревьев», — такие условия перечислили в публикации канала.