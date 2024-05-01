В пермской деревне простятся с уроженцем Сургута, погибшим на СВО

На СВО погиб уроженец Сургута Артур Сосунов из Пермского края

01 мая 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Церемония прощания пройдет в пермской в деревне Летягино Фото: Илья Московец © URA.RU На спецоперации погиб боец Артур Сосунов. Уроженец Сургута жил в Пермском крае, простятся с ним в деревне Летягино Сивинского муниципального округа, сообщили в администрации. «На территории Украины погиб Сосунов Артур Сергеевич, родившийся в городе Сургут 10 июля 1984 года. Прощание состоится 2 мая в 11:00 часов. Митинг в 12:00 часов в деревне Летягино», — говорится на странице Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Артур Сосунов погиб 6 апреля. В администрации округа выражают соболезнования родным и близким бойца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На спецоперации погиб боец Артур Сосунов. Уроженец Сургута жил в Пермском крае, простятся с ним в деревне Летягино Сивинского муниципального округа, сообщили в администрации. «На территории Украины погиб Сосунов Артур Сергеевич, родившийся в городе Сургут 10 июля 1984 года. Прощание состоится 2 мая в 11:00 часов. Митинг в 12:00 часов в деревне Летягино», — говорится на странице Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Артур Сосунов погиб 6 апреля. В администрации округа выражают соболезнования родным и близким бойца.