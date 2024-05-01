В пермской деревне простятся с уроженцем Сургута, погибшим на СВО

На СВО погиб уроженец Сургута Артур Сосунов из Пермского края
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Прощание с полковником Павлом Кропотовым в Окружном доме офицеров. Екатеринбург , траур, гвоздики, цветы, память, военный
Церемония прощания пройдет в пермской в деревне Летягино Фото:

На спецоперации погиб боец Артур Сосунов. Уроженец Сургута жил в Пермском крае, простятся с ним в деревне Летягино Сивинского муниципального округа, сообщили в администрации.

«На территории Украины погиб Сосунов Артур Сергеевич, родившийся в городе Сургут 10 июля 1984 года. Прощание состоится 2 мая в 11:00 часов. Митинг в 12:00 часов в деревне Летягино», — говорится на странице Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Артур Сосунов погиб 6 апреля. В администрации округа выражают соболезнования родным и близким бойца.

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На спецоперации погиб боец Артур Сосунов. Уроженец Сургута жил в Пермском крае, простятся с ним в деревне Летягино Сивинского муниципального округа, сообщили в администрации. «На территории Украины погиб Сосунов Артур Сергеевич, родившийся в городе Сургут 10 июля 1984 года. Прощание состоится 2 мая в 11:00 часов. Митинг в 12:00 часов в деревне Летягино», — говорится на странице Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Артур Сосунов погиб 6 апреля. В администрации округа выражают соболезнования родным и близким бойца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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