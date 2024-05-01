В пермской деревне простятся с уроженцем Сургута, погибшим на СВО

Церемония прощания пройдет в пермской в деревне Летягино
На спецоперации погиб боец Артур Сосунов. Уроженец Сургута жил в Пермском крае, простятся с ним в деревне Летягино Сивинского муниципального округа, сообщили в администрации.
«На территории Украины погиб Сосунов Артур Сергеевич, родившийся в городе Сургут 10 июля 1984 года. Прощание состоится 2 мая в 11:00 часов. Митинг в 12:00 часов в деревне Летягино», — говорится на странице Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Артур Сосунов погиб 6 апреля. В администрации округа выражают соболезнования родным и близким бойца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.