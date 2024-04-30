30 апреля 2024
29 апреля 2024

В ХМАО неизвестный угрожал взорвать торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Посетителей из ТЦ эвакуировали Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) директору торгового центра «ЮграМолл» позвонили с неизвестного номера и пообещали взорвать ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур.

«Номер был неизвестный. Голос был электронный. Сказал, что взорвет здание. После этого руководитель ТЦ позвонил в полицию. На место выехало несколько экипажей. Людей эвакуировали», — сообщил собеседник.

По данному факту полиция начала проверку. Прибывшие специалисты не обнаружили опасных предметов. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

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В Нижневартовске (ХМАО) директору торгового центра «ЮграМолл» позвонили с неизвестного номера и пообещали взорвать ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур. «Номер был неизвестный. Голос был электронный. Сказал, что взорвет здание. После этого руководитель ТЦ позвонил в полицию. На место выехало несколько экипажей. Людей эвакуировали», — сообщил собеседник. По данному факту полиция начала проверку. Прибывшие специалисты не обнаружили опасных предметов. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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