В ХМАО неизвестный угрожал взорвать торговый центр

В Нижневартовске (ХМАО) директору торгового центра «ЮграМолл» позвонили с неизвестного номера и пообещали взорвать ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур.
«Номер был неизвестный. Голос был электронный. Сказал, что взорвет здание. После этого руководитель ТЦ позвонил в полицию. На место выехало несколько экипажей. Людей эвакуировали», — сообщил собеседник.
По данному факту полиция начала проверку. Прибывшие специалисты не обнаружили опасных предметов. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.
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