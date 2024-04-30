В ХМАО неизвестный угрожал взорвать торговый центр

01 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Посетителей из ТЦ эвакуировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) директору торгового центра «ЮграМолл» позвонили с неизвестного номера и пообещали взорвать ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур. «Номер был неизвестный. Голос был электронный. Сказал, что взорвет здание. После этого руководитель ТЦ позвонил в полицию. На место выехало несколько экипажей. Людей эвакуировали», — сообщил собеседник. По данному факту полиция начала проверку. Прибывшие специалисты не обнаружили опасных предметов. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) директору торгового центра «ЮграМолл» позвонили с неизвестного номера и пообещали взорвать ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур. «Номер был неизвестный. Голос был электронный. Сказал, что взорвет здание. После этого руководитель ТЦ позвонил в полицию. На место выехало несколько экипажей. Людей эвакуировали», — сообщил собеседник. По данному факту полиция начала проверку. Прибывшие специалисты не обнаружили опасных предметов. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали людей из торгового центра «Европа Сити». Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.