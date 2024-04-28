Нефтяники ХМАО раскрыли, как отметят майские праздники

Крупные компании ХМАО отметят праздники субботниками и возложением цветов

Майские праздники компании ХМАО отметят субботниками, возложением цветов к мемориалам и поздравлением ветеранов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Коллективы крупных компаний топливно-энергетического комплекса ХМАО в майские праздники проведут субботники, возложат цветы к мемориалам и поздравят ветеранов. В 2024 году из-за запрета на массовые мероприятия в регионе им пришлось скорректировать свои планы: «Бессмертный полк» нефтяники организуют в цифровом формате.

В дочерних обществах «Роснефти» в ХМАО организуют онлайн-мероприятия ко Дню Победы Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

«Роснефть»

В дочерних обществах «Роснефти» в ХМАО ориентируются на городские мероприятия, которые будут проходить в городах присутствия компании. «Предприятие ориентируется на общегородские события, в которых принимает участие ежегодно. Руководство возложит цветы к памятникам, организованы онлайн-мероприятия», — сообщил источник агентства в одной из югорских «дочек» «Роснефти».

Корпоративного празднования Дня Победы, по словам источника URA.RU из нефтяной сферы, не будет. «Раньше после шествия для сотрудников устраивали полевую кухню, в этом году некоторые подразделения решили собраться небольшими коллективами и в узком кругу отметить праздники на базах отдыха», — рассказал инсайдер агентства с предприятия «Роснефти» в ХМАО.

Агентство направило в «Роснефть» запрос с просьбой предоставить информацию о корпоративном праздновании Праздника Весны и Труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) в ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

«Газпром»

Коллектив дочернего общества «Газпрома» в ХМАО отмечает майские праздники субботниками. «Газовики помогли привести в порядок после долгой зимы Мемориал Славы в Сургуте. Территория была очищена от снега на дорожках и от прошлогодней листвы. Ребята помогли отмыть памятные знаки, сооружения и объекты Мемориала», — сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Сургут». Ряд мероприятий по очистке территорий Сургута от мусора пройдет во второй половине мая, после выходных и праздничных дней.

«Бессмертный полк» на предприятии организовали в цифровом формате. Портреты и рассказы о родственниках сотрудников — героях Великой Отечественной войны разместят в корпоративном приложении.

На предприятии «Лукойла„сотрудникам подарили георгиевские ленточки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Лукойл»

Дочерние общества «Лукойла» в ХМАО начали праздновать День Победы заранее. В офисах территориально-производственных предприятий сотрудникам раздают георгиевские ленты. Ветераны Великой Отечественной войны из ХМАО в честь 9 Мая традиционно получат подарки от компании. «Ветеранам регулярно оказывается адресная материальная помощь, вручаются подарки и цветы к 9 Мая, Дню Победы в Сталинградской битве, ко Дню ветеранов Группы «ЛУКОЙЛ», — сообщил профсоюз дочернего общества «Лукойла» в ХМАО.

«Сибур»

Коллектив «СибурТюменьГаза» (дочернее общество «Сибура» в ХМАО) не планирует проводить корпоративные мероприятия в майские праздники. «В праздновании общегосударственных праздников коллектив участвует наравне с жителями Нижневартовска. У нас традиционно состоится возложение цветов к мемориалам, к которому могут присоединиться все желающие. Никаких внутренних активностей не запланировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Волонтеры «СибурТюменьГаза» планируют поздравить ветеранов с Днем Победы: в настоящее время они налаживают связь с их родственниками, чтобы оказать необходимую помощь.

Ранее URA.RU писало, что структурные подразделения «Газпрома» в ХМАО «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск» отказались от проведения массовых мероприятий ко Дню нефтяника и газовика. Они сообщили, что отпразднуют профессиональное торжество в кругу коллег.