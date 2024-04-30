Политэлиты ХМАО рассказали, как отмечают майские праздники

Политэлиты ХМАО решили отметить майские праздники охотой, бегом и выставками

01 мая 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Из-за усиления мер по антитеррору массовые мероприятия в ХМАО отменили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политбомонд ХМАО традиционно отмечал Первомай шествиями и ударными субботниками. Однако в 2024-м усилили меры по антитеррору и отменили все массовые мероприятия. Источники в политическом истеблишменте поделились с URA.RU, что в этом году у них топе активные каникулы на природе, а график губернатора Натальи Комаровой из-за открытия выставки трудовых династий на ВДНХ и вовсе не предполагает отдыха. «У губернатора в этом году максимально активные „майские“. Если в 2023-м полет с пилотажной группой „Барсы“ в Сургуте был согласован уже в середине апреля, то сейчас что-то более или менее понятно будет только к 3 мая. Очень много сил заняла подготовка к организации выставки трудовых династий, которую по предложению югорских геофизиков Рещиковых и при поддержке главы региона поручил открыть президент России Владимир Путин», — отмечают инсайдеры. Новость по теме Власти ХМАО открыли на ВДНХ выставку трудовых династий по поручению Путина Открытие выставки, которое прошло 30 апреля в Москве на ВДНХ, запустило серию мероприятий-сателлитов и в ХМАО. Так, в столице округа провели выставку рабочих профессий, а в штабе общественной поддержки «Единой России» собрались представители югорских трудовых династий. «Выставка на ВДНХ фактически началась с того, что семья геофизиков Рещиковых во время приезда в Югру героя ДНР Артема Жоги предложила создать такой музей у нас в штабе. Поэтому мы сегодня собрались, решили символически отметить реализацию этого проекта», — прокомментировал руководитель региональной общественной приемной в Югре депутат думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев. Сам Медведев решил отметить Первомай бегом с нагрузками. «У меня такая традиция уже пять лет. Я 1 мая бегаю, сегодня сделал „десяточку“. Бежал в спортивной маске, она имитирует нагрузки, как будто бы ты бежишь на высоте три километра», — добавил политик. Из-за погоды не было и массовых субботников. Количество коллективных фото с граблями и прошлогодней листвой в югорских соцсетях ниже, чем в прошлые годы. Как говорят информаторы, из-за отменившихся субботников политбомонд массово рванул на природу. «Кроме традиционных дачно-шашлычных посиделок, многие собрались на охоту. Как раз с 27 апреля начинается уток, селезней и гусей. Но пока, как говорят, пернатой дичи немного — из-за холодов она только начинает миграцию. Ну, а рыбаки потянулись на рыбалку — во время ледохода неплохо идет окунь», — отмечает заядлый охотник, близкий к думе округа. Ранее URA.RU публиковало фирменный рецепт первомайских шашлыков от мэра-кулинара Сергея Маненкова. Он рекомендует мариновать оленину в гранатовом соке и подавать шашлык с соусом из югорских дикоросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политбомонд ХМАО традиционно отмечал Первомай шествиями и ударными субботниками. Однако в 2024-м усилили меры по антитеррору и отменили все массовые мероприятия. Источники в политическом истеблишменте поделились с URA.RU, что в этом году у них топе активные каникулы на природе, а график губернатора Натальи Комаровой из-за открытия выставки трудовых династий на ВДНХ и вовсе не предполагает отдыха. «У губернатора в этом году максимально активные „майские“. Если в 2023-м полет с пилотажной группой „Барсы“ в Сургуте был согласован уже в середине апреля, то сейчас что-то более или менее понятно будет только к 3 мая. Очень много сил заняла подготовка к организации выставки трудовых династий, которую по предложению югорских геофизиков Рещиковых и при поддержке главы региона поручил открыть президент России Владимир Путин», — отмечают инсайдеры. Открытие выставки, которое прошло 30 апреля в Москве на ВДНХ, запустило серию мероприятий-сателлитов и в ХМАО. Так, в столице округа провели выставку рабочих профессий, а в штабе общественной поддержки «Единой России» собрались представители югорских трудовых династий. «Выставка на ВДНХ фактически началась с того, что семья геофизиков Рещиковых во время приезда в Югру героя ДНР Артема Жоги предложила создать такой музей у нас в штабе. Поэтому мы сегодня собрались, решили символически отметить реализацию этого проекта», — прокомментировал руководитель региональной общественной приемной в Югре депутат думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев. Сам Медведев решил отметить Первомай бегом с нагрузками. «У меня такая традиция уже пять лет. Я 1 мая бегаю, сегодня сделал „десяточку“. Бежал в спортивной маске, она имитирует нагрузки, как будто бы ты бежишь на высоте три километра», — добавил политик. Из-за погоды не было и массовых субботников. Количество коллективных фото с граблями и прошлогодней листвой в югорских соцсетях ниже, чем в прошлые годы. Как говорят информаторы, из-за отменившихся субботников политбомонд массово рванул на природу. «Кроме традиционных дачно-шашлычных посиделок, многие собрались на охоту. Как раз с 27 апреля начинается уток, селезней и гусей. Но пока, как говорят, пернатой дичи немного — из-за холодов она только начинает миграцию. Ну, а рыбаки потянулись на рыбалку — во время ледохода неплохо идет окунь», — отмечает заядлый охотник, близкий к думе округа. Ранее URA.RU публиковало фирменный рецепт первомайских шашлыков от мэра-кулинара Сергея Маненкова. Он рекомендует мариновать оленину в гранатовом соке и подавать шашлык с соусом из югорских дикоросов.