Нижневартовск (ХМАО) на Первомай занесло снегом. Жители недовольны испорченному выходному, сообщил URA.RU один из горожан и прислал видео снегопада.
«Последний раз похожая ситуация была в 2019 году. Тогда снег тоже выпал в начале мая», — поделился вартовчанин.
По данным сервиса «Яндекс Погода», снег в Нижневартовске к вечеру должен прекратиться, а к ночи небо прояснится. Температура опустится до минус одного градуса.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздники ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Также синоптики 2 мая прогнозируют минус 11 градусов.
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