30 апреля 2024
29 апреля 2024

В ХМАО на Первомай выпал снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган, первый снег
Жители Нижневартовска недовольны из-за неожиданного снегопада Фото:

Нижневартовск (ХМАО) на Первомай занесло снегом. Жители недовольны испорченному выходному, сообщил URA.RU один из горожан и прислал видео снегопада.

«Последний раз похожая ситуация была в 2019 году. Тогда снег тоже выпал в начале мая», — поделился вартовчанин.

По данным сервиса «Яндекс Погода», снег в Нижневартовске к вечеру должен прекратиться, а к ночи небо прояснится. Температура опустится до минус одного градуса.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздники ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Также синоптики 2 мая прогнозируют минус 11 градусов.

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Нижневартовск (ХМАО) на Первомай занесло снегом. Жители недовольны испорченному выходному, сообщил URA.RU один из горожан и прислал видео снегопада. «Последний раз похожая ситуация была в 2019 году. Тогда снег тоже выпал в начале мая», — поделился вартовчанин. По данным сервиса «Яндекс Погода», снег в Нижневартовске к вечеру должен прекратиться, а к ночи небо прояснится. Температура опустится до минус одного градуса. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздники ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Также синоптики 2 мая прогнозируют минус 11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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