Замгенпрокурора РФ помог ребенку-инвалиду из ХМАО получить квартиру

02 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

После представления зампрокурора РФ семье с ребенком-инвалидом из ХМАО дали квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев помог ребенку-инвалиду из Кондинского района ХМАО получить жилье. Семья, где воспитывается малыш, состояла на учете, но ей долгое время не давали квартиру. «На личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву обратилась жительница Кондинского района. Она сообщила, что ее дочь проживает вместе с ней и воспитывает семилетнего ребенка, который признан инвалидом и поставлен на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. После прокурорского реагирования несовершеннолетнему предоставлен жилой дом площадью 41 квадратный метр», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте. Семья с ребенком-инвалидом долго ждала своей очереди на квартиру. Прокурор вынес главе Кондинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого власти заключили договор соцнайма с матерью ребенка. Ранее URA.RU писало, что женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев помог ребенку-инвалиду из Кондинского района ХМАО получить жилье. Семья, где воспитывается малыш, состояла на учете, но ей долгое время не давали квартиру. «На личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву обратилась жительница Кондинского района. Она сообщила, что ее дочь проживает вместе с ней и воспитывает семилетнего ребенка, который признан инвалидом и поставлен на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. После прокурорского реагирования несовершеннолетнему предоставлен жилой дом площадью 41 квадратный метр», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте. Семья с ребенком-инвалидом долго ждала своей очереди на квартиру. Прокурор вынес главе Кондинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого власти заключили договор соцнайма с матерью ребенка. Ранее URA.RU писало, что женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди.