01 мая 2024
30 апреля 2024

Замгенпрокурора РФ помог ребенку-инвалиду из ХМАО получить квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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После представления зампрокурора РФ семье с ребенком-инвалидом из ХМАО дали квартиру Фото:

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев помог ребенку-инвалиду из Кондинского района ХМАО получить жилье. Семья, где воспитывается малыш, состояла на учете, но ей долгое время не давали квартиру.

«На личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву обратилась жительница Кондинского района. Она сообщила, что ее дочь проживает вместе с ней и воспитывает семилетнего ребенка, который признан инвалидом и поставлен на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. После прокурорского реагирования несовершеннолетнему предоставлен жилой дом площадью 41 квадратный метр», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте.

Семья с ребенком-инвалидом долго ждала своей очереди на квартиру. Прокурор вынес главе Кондинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого власти заключили договор соцнайма с матерью ребенка.

Ранее URA.RU писало, что женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди.

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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев помог ребенку-инвалиду из Кондинского района ХМАО получить жилье. Семья, где воспитывается малыш, состояла на учете, но ей долгое время не давали квартиру. «На личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву обратилась жительница Кондинского района. Она сообщила, что ее дочь проживает вместе с ней и воспитывает семилетнего ребенка, который признан инвалидом и поставлен на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. После прокурорского реагирования несовершеннолетнему предоставлен жилой дом площадью 41 квадратный метр», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте. Семья с ребенком-инвалидом долго ждала своей очереди на квартиру. Прокурор вынес главе Кондинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого власти заключили договор соцнайма с матерью ребенка. Ранее URA.RU писало, что женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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