Замгенпрокурора РФ помог ребенку-инвалиду из ХМАО получить квартиру

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев помог ребенку-инвалиду из Кондинского района ХМАО получить жилье. Семья, где воспитывается малыш, состояла на учете, но ей долгое время не давали квартиру.
«На личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву обратилась жительница Кондинского района. Она сообщила, что ее дочь проживает вместе с ней и воспитывает семилетнего ребенка, который признан инвалидом и поставлен на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. После прокурорского реагирования несовершеннолетнему предоставлен жилой дом площадью 41 квадратный метр», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте.
Семья с ребенком-инвалидом долго ждала своей очереди на квартиру. Прокурор вынес главе Кондинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого власти заключили договор соцнайма с матерью ребенка.
Ранее URA.RU писало, что женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратуры дали квартиру. Югорчанка страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!