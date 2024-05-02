Съевший человеческое сердце каннибал и маньяк-расчленитель встретились на СВО

02 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Каннибал Малышев подписал контракт на службу на СВО и встретился там с маньяком-расчленителем Масленниковым Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Волгограда Дмитрий Малышев, которого осудили на 25 лет за поедание человеческого сердца и другие преступления, подписал контракт на службу в зоне спецоперации и ушел из колонии. Там каннибал встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым. Ранее он жестоко расправился с девушками, которых встретил в ночном клубе и пригласил к себе в квартиру. О том, что Малышев служит на СВО, сообщили его родственники. «После ранения в феврале он вернулся в зону СВО. В начале марта был там», — передает портал V1.ru слова семьи Малышева. Отмечается, что на данный момент мужчина находится в госпитале, его тяжело ранили. Также стало известно, что Малышев регулярно использует социальные сети, где выкладывает фотографии с фронта. На одном из снимков он стоит в обнимку с Масленниковым, фото было опубликовано в начале марта. Волгоградец объяснил, что отправился на СВО «во имя традиционных ценностей России». Десять лет назад Дмитрий Малышев нанес порядка четырех ударов гвоздодером по голове своему знакомому-гастарбайтеру, уроженцу Таджикистана, из-за того, что тот предложил ему совершить акт мужеложства. После этого преступник вырезал жертве сердце, зажарил его с овощами и съел. При этом мужчина снимал весь процесс на видео. По совокупности всех ранее совершенных преступлений мужчина получил 25 лет лишения свободы, из которых 10 должен был отсидеть в тюрьме, а 15 — в колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Волгограда Дмитрий Малышев, которого осудили на 25 лет за поедание человеческого сердца и другие преступления, подписал контракт на службу в зоне спецоперации и ушел из колонии. Там каннибал встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым. Ранее он жестоко расправился с девушками, которых встретил в ночном клубе и пригласил к себе в квартиру. О том, что Малышев служит на СВО, сообщили его родственники. «После ранения в феврале он вернулся в зону СВО. В начале марта был там», — передает портал V1.ru слова семьи Малышева. Отмечается, что на данный момент мужчина находится в госпитале, его тяжело ранили. Также стало известно, что Малышев регулярно использует социальные сети, где выкладывает фотографии с фронта. На одном из снимков он стоит в обнимку с Масленниковым, фото было опубликовано в начале марта. Волгоградец объяснил, что отправился на СВО «во имя традиционных ценностей России». Десять лет назад Дмитрий Малышев нанес порядка четырех ударов гвоздодером по голове своему знакомому-гастарбайтеру, уроженцу Таджикистана, из-за того, что тот предложил ему совершить акт мужеложства. После этого преступник вырезал жертве сердце, зажарил его с овощами и съел. При этом мужчина снимал весь процесс на видео. По совокупности всех ранее совершенных преступлений мужчина получил 25 лет лишения свободы, из которых 10 должен был отсидеть в тюрьме, а 15 — в колонии.