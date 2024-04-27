В ХМАО в майские праздники запустят новые маршруты и будут бесплатно возить пассажиров

Дачные автобусы в ХМАО будут бесплатно возить пассажиров в праздники

28 апреля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

В майские праздники на дороги ХМАО выйдут новые автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В крупных городах ХМАО в мае начнут курсировать новые автобусы, запустят новые дачные маршруты. В Сургуте и Югорске пассажиры с пенсионным удостоверением смогут ездить на транспорте бесплатно. Перекрывать дороги во время майских праздников в населенных пунктах ХМАО не будут, поскольку власти отменили массовые мероприятия во всем регионе. «В праздничные дни с 1 по 9 мая 2024 года в целях недопущения возможных террористических проявлений мероприятия в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся с ограниченным количеством участников (до 50 человек). В связи с вышеизложенным отменяется перекрытие движения автотранспорта на городских автодорогах 9 и 10 мая 2024 года», — сообщили власти Сургута. К 1 мая в на дороги Сургута выйдут 30 новых автобусов официальный сайт администрации города Сургута, vk.com Фото: Сургут На улицы Сургута сегодня выехали новые автобусы. К началу следующего месяца их число достигнет 30 единиц. Дачные маршруты с 1 мая перейдут на летнее расписание. В выходные и праздничные дни пенсионеры смогут ездить на дачи бесплатно. «С 1 мая 2024 на маршрутах до садово-огороднических товариществ вводится летнее расписание. Для пенсионеров на дачных маршрутах действует бесплатный проезд в мае в выходные и праздничные дни, а с 1 июня 2024 по 30 сентября 2024 — ежедневно», — сообщил департамент городского хозяйства Сургута на официальном сайте властей. На дачные маршруты Нижневартовска в мае выйдут новые автобусы официальный сайт администрации города Нижневартовска, vk.com Фото: Нижневартовск В Нижневартовске в майские праздники общественный транспорт будет ездить по расписанию выходного дня. С 1 мая в городе начнут курсировать четыре дачных маршрута: №№ 91, 92, 93 и 30. «В Нижневартовске с 1 мая запускаются дачные маршруты. Автобусы 91, 92, 93 и 30 будут работать ежедневно, маршруты составлены с учетом предложений жителей города», — сообщает управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Транспорт следует от автовокзала до дачных поселков «Нефтяник», «Буровик», до остановки «Летний магазин». На линию выйдут новые автобусы «Лотос». Маршруты будут действовать с мая по сентябрь 2024 года. На окнах всех автобусов в Нижневартовске размесят портреты героев «Бессмертного полка». В Нефтеюганске запустят шесть дачных маршрутов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нефтеюганск В Нефтеюганске дачные автобусы запустят 7 мая. Всего запланировано шесть маршрутов. Они будут доставлять дачников в СОНГ «Чесновский», «Заречный», «Кедровый», на Олений остров, Пим, в «Парус» и «Горный». «С 7 мая в Нефтеюганске начнется движение автобусов по дачным маршрутам», — сообщили в компании ООО «ГТК «ПасАвто», которая выполняет перевозки в Нефтеюганске. Стоимость проезда в автобусах варьируется от 32 до 84 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) с 1 мая пенсионеры смогут ездить на свои садовые участки бесплатно. В городе запускают ежедневные дачные автобусные маршруты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В крупных городах ХМАО в мае начнут курсировать новые автобусы, запустят новые дачные маршруты. В Сургуте и Югорске пассажиры с пенсионным удостоверением смогут ездить на транспорте бесплатно. Перекрывать дороги во время майских праздников в населенных пунктах ХМАО не будут, поскольку власти отменили массовые мероприятия во всем регионе. «В праздничные дни с 1 по 9 мая 2024 года в целях недопущения возможных террористических проявлений мероприятия в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся с ограниченным количеством участников (до 50 человек). В связи с вышеизложенным отменяется перекрытие движения автотранспорта на городских автодорогах 9 и 10 мая 2024 года», — сообщили власти Сургута. На улицы Сургута сегодня выехали новые автобусы. К началу следующего месяца их число достигнет 30 единиц. Дачные маршруты с 1 мая перейдут на летнее расписание. В выходные и праздничные дни пенсионеры смогут ездить на дачи бесплатно. «С 1 мая 2024 на маршрутах до садово-огороднических товариществ вводится летнее расписание. Для пенсионеров на дачных маршрутах действует бесплатный проезд в мае в выходные и праздничные дни, а с 1 июня 2024 по 30 сентября 2024 — ежедневно», — сообщил департамент городского хозяйства Сургута на официальном сайте властей. В Нижневартовске в майские праздники общественный транспорт будет ездить по расписанию выходного дня. С 1 мая в городе начнут курсировать четыре дачных маршрута: №№ 91, 92, 93 и 30. «В Нижневартовске с 1 мая запускаются дачные маршруты. Автобусы 91, 92, 93 и 30 будут работать ежедневно, маршруты составлены с учетом предложений жителей города», — сообщает управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Транспорт следует от автовокзала до дачных поселков «Нефтяник», «Буровик», до остановки «Летний магазин». На линию выйдут новые автобусы «Лотос». Маршруты будут действовать с мая по сентябрь 2024 года. На окнах всех автобусов в Нижневартовске размесят портреты героев «Бессмертного полка». В Нефтеюганске дачные автобусы запустят 7 мая. Всего запланировано шесть маршрутов. Они будут доставлять дачников в СОНГ «Чесновский», «Заречный», «Кедровый», на Олений остров, Пим, в «Парус» и «Горный». «С 7 мая в Нефтеюганске начнется движение автобусов по дачным маршрутам», — сообщили в компании ООО «ГТК «ПасАвто», которая выполняет перевозки в Нефтеюганске. Стоимость проезда в автобусах варьируется от 32 до 84 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) с 1 мая пенсионеры смогут ездить на свои садовые участки бесплатно. В городе запускают ежедневные дачные автобусные маршруты.