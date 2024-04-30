30 апреля 2024
29 апреля 2024

В ХМАО отменили прибытие «Эшелона Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд победы. Курган , поезд победы
Отмена прибытия поезда в Югру связано с повышенными мерами безопасности Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе отменено прибытие поезда «Эшелон Победы». Решение принято руководством Свердловской железной дороги. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков.

«Руководством Свердловской железной дороги принято решение об отмене прибытия поезда Победы на железнодорожные станции нашего региона. Прошу всех отнестись с пониманием к данным решениям и в период майских праздников проявлять повышенную бдительность», — сообщил Буренков в своем telegram-канале.

Накануне праздников правительство ХМАО отменило салюты, митинги, шествия и парады в целях террористической безопасности. Праздничные мероприятия будут проходить без зрителей с участниками до 50 человек, а безопасность их проведения обеспечит полиция и Росгвардия. Госавтоинспекция в праздничные дни будет ловить на дорогах водителей с признаками опьянения.

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В Ханты-Мансийском автономном округе отменено прибытие поезда «Эшелон Победы». Решение принято руководством Свердловской железной дороги. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков. «Руководством Свердловской железной дороги принято решение об отмене прибытия поезда Победы на железнодорожные станции нашего региона. Прошу всех отнестись с пониманием к данным решениям и в период майских праздников проявлять повышенную бдительность», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Накануне праздников правительство ХМАО отменило салюты, митинги, шествия и парады в целях террористической безопасности. Праздничные мероприятия будут проходить без зрителей с участниками до 50 человек, а безопасность их проведения обеспечит полиция и Росгвардия. Госавтоинспекция в праздничные дни будет ловить на дорогах водителей с признаками опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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