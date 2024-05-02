Со сбежавшего из РФ «крабового короля» взыскали миллиарды в пользу государства

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, адресованный предпринимателю Дмитрию Дремлюге, известному как «крабовый король», о возмещении ущерба на сумму в 17,4 млрд рублей за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Об этом сообщает суд. На данный момент мужчина сбежал из России.
«Взыскать с Дремлюги Дмитрия Владимировича… [и еще нескольких физических и юридических лиц] в пользу Российской Федерации 17,4 млрд рублей ущерба», — передает ТАСС информацию из зала суда. Иск о возмещении ущерба был направлен в связи с причинением вреда водным биоресурсам.
Дремлюга является гражданином Украины. На данный момент мужчина живет за границей, но до последнего вел бизнес на территории России, при этом выводил деньги из страны.
Ранее Генпрокуратура РФ выдвинула требование о передаче в собственность Росимущества нескольких дальневосточных рыбопромышленных компаний. Эти предприятия были связаны с «крабовым королями» Дремлюгой, Дмитрием Пашовым и Олегом Каном. Генеральная прокуратура подала иск к этим организациям, общая сумма которого составила 376 млрд рублей.
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