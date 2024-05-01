01 мая 2024
30 апреля 2024

В крупнейшем торговом центре Сургута произошел пожар. Видео

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Эвакуация торговых центров после сообщения о минировании. Сургут, эвакуация, тц аура
Из ТЦ «Аура» в Сургуте эвакуировали людей Фото:

В одном из кафе торгового центра «Аура» в Сургуте произошел пожар. В ГУ МЧС по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что людей эвакуировали и пострадавших нет.

«В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет, — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

По предварительной версии, в кафе загорелась фритюрница. На месте работает дознаватель, который установит причину пожара. В настоящее время в здание уже начали запускать посетителей.

Автор видео: telegram-канал SiTV I Новости Сургута и Югры

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В одном из кафе торгового центра «Аура» в Сургуте произошел пожар. В ГУ МЧС по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что людей эвакуировали и пострадавших нет. «В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет, — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. По предварительной версии, в кафе загорелась фритюрница. На месте работает дознаватель, который установит причину пожара. В настоящее время в здание уже начали запускать посетителей. Автор видео: telegram-канал SiTV I Новости Сургута и Югры
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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