В крупнейшем торговом центре Сургута произошел пожар. Видео

02 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Из ТЦ «Аура» в Сургуте эвакуировали людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В одном из кафе торгового центра «Аура» в Сургуте произошел пожар. В ГУ МЧС по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что людей эвакуировали и пострадавших нет. «В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет, — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. По предварительной версии, в кафе загорелась фритюрница. На месте работает дознаватель, который установит причину пожара. В настоящее время в здание уже начали запускать посетителей. Автор видео: telegram-канал SiTV I Новости Сургута и Югры Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из кафе торгового центра «Аура» в Сургуте произошел пожар. В ГУ МЧС по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что людей эвакуировали и пострадавших нет. «В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет, — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. По предварительной версии, в кафе загорелась фритюрница. На месте работает дознаватель, который установит причину пожара. В настоящее время в здание уже начали запускать посетителей. Автор видео: telegram-канал SiTV I Новости Сургута и Югры