В одном из кафе торгового центра «Аура» в Сургуте произошел пожар. В ГУ МЧС по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что людей эвакуировали и пострадавших нет.
«В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет, — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
По предварительной версии, в кафе загорелась фритюрница. На месте работает дознаватель, который установит причину пожара. В настоящее время в здание уже начали запускать посетителей.
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