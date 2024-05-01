Прокуратура разбирается с коррупционным скандалом в «дочке» «Транснефти» в ХМАО

02 мая 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО раскрыла коррупционную схему в АО «Транснефть-Сибирь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Нижневартовского района ХМАО разбирается с делом о взяточничестве в компании «Транснефть-Сибирь». Сотрудники предприятия получили от подрядчика кусторез (садовый инструмент) за молчание о происшествии на нефтепроводе. «Прокуратурой установлено, что генеральный директор ООО „Строй и К“ предложил должностным лицам АО „Транснефть-Сибирь“, а в дальнейшем передал одному из них незаконное вознаграждение в виде кустореза за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций. В отношении должностных лиц АО „Транснефть-Сибирь“ завершено расследование уголовного дела по статьям за получение взятки группой лиц по предварительному сговору и за злоупотребление должностными полномочиями», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. На компанию-подрядчика завели административное дело. Суд оштрафовал ООО «Строй и К» на полмиллиона, конфисковал кусторез и наложил арест на транспорт предприятия. На генерального директора завели уголовное дело за дачу взятки. Ранее URA.RU писало, что оперативники ХМАО поймали на взятке начальника аварийно-эксплуатационной службы «Транснефть-Сибирь». Он получил от подрядчика в виде взятки бытовую технику более чем на 200 тысяч рублей, среди которой iPhone 14 и робот-пылесос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО разбирается с делом о взяточничестве в компании «Транснефть-Сибирь». Сотрудники предприятия получили от подрядчика кусторез (садовый инструмент) за молчание о происшествии на нефтепроводе. «Прокуратурой установлено, что генеральный директор ООО „Строй и К“ предложил должностным лицам АО „Транснефть-Сибирь“, а в дальнейшем передал одному из них незаконное вознаграждение в виде кустореза за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций. В отношении должностных лиц АО „Транснефть-Сибирь“ завершено расследование уголовного дела по статьям за получение взятки группой лиц по предварительному сговору и за злоупотребление должностными полномочиями», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. На компанию-подрядчика завели административное дело. Суд оштрафовал ООО «Строй и К» на полмиллиона, конфисковал кусторез и наложил арест на транспорт предприятия. На генерального директора завели уголовное дело за дачу взятки. Ранее URA.RU писало, что оперативники ХМАО поймали на взятке начальника аварийно-эксплуатационной службы «Транснефть-Сибирь». Он получил от подрядчика в виде взятки бытовую технику более чем на 200 тысяч рублей, среди которой iPhone 14 и робот-пылесос.