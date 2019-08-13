Мэр проблемного города в Прикамье четвертый месяц не может дать горожанам воду

В городе Кизел нет воды с апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава города Кизел (Пермский край) Андрей Родыгин с весны не может обеспечить водоснабжением жителей города. Об этом «URA.RU» сообщил депутат краевого законодательного собрания Александр Григоренко.

«Порядка 15 домов в частном секторе Кизела с апреля без воды. Хотя глава города мне во время встречи сказал, что проблема решена, якобы проблемы только с подключением домов к водопроводу. При этом если раньше воду хотя бы завозили централизованно в цистернах, то теперь жители вынуждены „ловить“ воду ночью с 22 до 5 часов или покупать в магазинах», — пояснил Александр Григоренко. Депутат намерен обсудить эту ситуацию на встрече с министром ЖКХ Пермского края Александром Шицыным и зампредом краевого правительства Александром Борисовым в ближайшую среду.

В муниципальном предприятии «Ключи 2015», которое отвечает за водоснабжение города, не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Ранее информагентство сообщало, что жители Кизела черпают воду из луж, а коммунальщики не знают, когда будет восстановлено водоснабжение. Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве Кизела существуют не первый год. В июле из краевого бюджета было экстренно выделено 19 млн рублей для местной котельной, накопившей долги.