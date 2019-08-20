На Николая Милькиса могут возложить дополнительные обязанности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО готовят документы о слиянии правительственного департамента проектного управления с департаментом экономического развития Югры. Теперь оставшиеся чиновники проектного департамента продолжат работать под руководством директора депэконома, вице-губернатора Николая Милькиса, который расширит свое влияние. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в югорском правительстве.

По словам собеседников, фактически департамент проектного управления будет ликвидирован, как и должность курирующего его вице-губернатора. «Проект слияния уже трижды передавали губернатору Наталье Комаровой, однако он еще не подписан. Существует сложность, связанная с тем, что в новом формате проектное управление займется координацией нацпроектов, а также более тесным взаимодействием с федеральными властями в этих вопросах. В этом точка столкновения: слишком много ответственности, которая упадет на плечи вице-губернатора Николая Милькиса», — резюмирует инсайдер.

В департаменте проектного управления Югры информацию о слиянии с департаментом экономического развития в настоящий момент отрицают, подчеркивая, что ведомство продолжает работу в штатном режиме.

Ранее департаментом проектного управления руководил замгубернатора ХМАО Юрий Южаков, однако после кадровых перестановок он получил под свое управление департаменты спорта и культуры, а первый уже около года остается обезглавленным. Как добавляют источники агентства в правительстве, поиски нового руководителя организации приостановлены.