20 августа 2019
19 августа 2019

Коллега депутата, застрелившего жену, рассказал о подозреваемом

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, очки в руках
Подозреваемый Азат Зарипов не пил и не был агрессивным человеком (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Челябинский депутат расстрелял жену

Коллега депутата из Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены из-за ревности, рассказал журналистам о личной жизни предполагаемого преступника. Депутат собрания Локомотивного городского округа Эдуард Атаньев признался, что не замечал за ним склонности к опасному поведению.

«Был ли агрессивен? Нет, никогда. Он даже не пьет, насколько я знаю. Когда-то раньше выпивал, а сейчас даже на праздниках не выпивает. С женой нормально, вроде, было», — сказал Атаньев News.ru.

Сообщалось, что Зарипов является подозреваемым в убийстве своей жены. Первоначально предполагалось, что депутат застрелил жену, когда застал ее с любовником, но позже знакомые семьи сказали, что другого мужчины в квартире не было, а отец семейства после ссоры расстрелял супругу на глазах у троих детей. Обстоятельства убийства выясняет следственный отдел по городу Карталы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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