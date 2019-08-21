Коллега депутата, застрелившего жену, рассказал о подозреваемом

Коллега депутата из Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены из-за ревности, рассказал журналистам о личной жизни предполагаемого преступника. Депутат собрания Локомотивного городского округа Эдуард Атаньев признался, что не замечал за ним склонности к опасному поведению.
«Был ли агрессивен? Нет, никогда. Он даже не пьет, насколько я знаю. Когда-то раньше выпивал, а сейчас даже на праздниках не выпивает. С женой нормально, вроде, было», — сказал Атаньев
Сообщалось, что Зарипов является подозреваемым в убийстве своей жены. Первоначально предполагалось, что депутат застрелил жену, когда застал ее с любовником, но позже знакомые семьи сказали, что другого мужчины в квартире не было, а отец семейства после ссоры расстрелял супругу на глазах у троих детей. Обстоятельства убийства выясняет следственный отдел по городу Карталы.