Главный сирийский проповедник ислама едет в Югру

Главный муфтий Сирии уже приезжал в ХМАО с подобной миссией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские власти готовятся к визиту верховного муфтия Сирии Ахмада Бадреддина Хассуна, который проведет в ХМАО ряд встреч с приверженцами ислама для профилактики экстремизма и терроризма. Об этом «URA.RU» сообщил источник в управлении ФСБ по Тюменской области.

По словам собеседника, главный сирийский проповедник приедет в ХМАО по личному приглашению губернатора Натальи Комаровой и правоохранительных органов. «Он на примере своего государства может рассказать, к чему приводит увлечение радикальными запрещенными религиозными течениями, а также может рассказать местным имамам о том, как выявлять подобные ячейки в их мечетях и как им противостоять», — резюмирует инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей Югры также подтвердили агентству информацию о визите сирийской делегации. «Шейх Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун и чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики Риад Хаддад приглашены для участия во Всероссийском форуме национального единства, который состоится в октябре в Ханты-Мансийске. От верховного муфтия получено предварительное согласие. Детали программы пребывания в Югре уточняются, но, как и во время прошлого визита, планируются встречи с молодежью, прихожанами, представителями национальных диаспор и старейшинами», — говорится в сообщении ведомства.

Получить официальный комментарий в УФСБ по Тюменской области не удалось. В ведомстве не ответили на звонок агентства.