Омбудсмен Москалькова прилетела в Киев

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова прибыла в столицу УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России на Украине.

«Да, находится в гостинице», — сказали РИА «Новости» в посольстве. Ранее сообщалось, что омбудсмен планирует однодневный визит на Украину, цель поездки не уточнялась.

До этого Москва и Киев определились с количеством человек для российско-украинского обмена. По данным РБК, речь идет о 33 россиянах, которых должны обменять на 33 украинцев. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже прибыла в Россию, уточняет «Национальная служба новостей».

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