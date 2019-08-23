Омбудсмен Москалькова прилетела в Киев

Татьяна Москалькова прибыла в столицу Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России на Украине.
«Да, находится в гостинице», — сказали РИА «Новости» в посольстве. Ранее сообщалось, что омбудсмен планирует однодневный визит на Украину, цель поездки не уточнялась.
До этого Москва и Киев определились с количеством человек для российско-украинского обмена. По данным РБК, речь идет о 33 россиянах, которых должны обменять на 33 украинцев. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже прибыла в Россию, уточняет «Национальная служба новостей».