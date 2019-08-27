Пропавший на Ямале свердловчанин найден мертвым

Погибший свердловчанин отправился на Ямал с коллегами, чтобы заработать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале обнаружили тело свердловчанина Дениса Володина, на поиски которого 26 августа отправились спасатели и силовики. Пропавшего нашли в лесном массиве в 30 километрах от Надыма.

«По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Однако криминалистами назначен ряд необходимых экспертиз, в результате которых будет названа официальная причина смерти», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД агентству «N24.ru».

Володин является жителем Свердловской области. На Ямал он отправился вместе с коллегами на заработки. Как сообщает издание, мужчины в предполагаемый день трагедии занимались спилом деревьев в подвыпившем состоянии.

Ранее, 25 августа, в интернете начался набор добровольцев на поиски Володина, которые стартовали на следующий день. Первый день результатов не принес, поэтому зону поиска было решено увеличить.