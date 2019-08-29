Экс-директор «Спецавтобазы» ушел от наказания за раздачу крупных премий перед отставкой

«Спецавтобаза» продолжит судиться с Сергеем Пономаревым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Апелляционный арбитражный суд разрешил экс-директору ЕМУП «Спецватобаза» Сергею Пономареву не возвращать в пользу предприятия 1,24 млн рублей, которые тот выплатит своим бывшим сотрудникам перед увольнением в качестве премий. Решение было принято на заседании 28 августа, гласит информация из электронной картотеки дел.

Согласно материалам суда, с апелляционной жалобой на решение свердловского арбитража о взыскании средств с Пономораева обратились сам управленец и два его экс-сотрудника: Евгений Старков и Сергей Поздняков. Разбирательство во второй инстанции длилось два месяца. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», — решил Апелляционный суд.

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» «URA.RU» ответили, что организация пока не знает на чем основано решение апелляционного суда: «В то же время полагаем, что судом первой инстанции были исследованы все доказательства и изучены все доводы сторон, не было допущено каких-либо нарушений норм материального или процессуального права. После опубликования постановления суда апелляционной инстанции в полном объеме нами будет передана в Арбитражный суд Уральского округа кассационная жалоба».

Пономарев руководил «Спецавтобазой» с сентября по декабрь 2018 года. Сменившая его администрация начала масштабную проверку документов и выяснила, что перед увольнением управленец выплатил премии на 1,24 млн рублей девятерым сотрудникам. Все они были приняты на высокие должности с приходом Пономарева и ушли с предприятия вместе с ним. В ЕМУП тогда посчитали, что менеджер причинил убыток организации.

Спецавтобаза» — региональный мусорный оператор, отвечающий за восточную часть Свердловской области, в том числе за Екатеринбург.