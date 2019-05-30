Экс-директор «Спецавтобазы» перед увольнением раздал премии на 1,2 млн рублей

Сергей Пономарев выплатил сотрудникам премии прямо перед увольнением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с бывшего директора ЕМУП «Спецавтобаза» Сергея Пономарева 1,24 млн рублей в пользу предприятия. Согласно материалам дела, Пономарев перед своим увольнением выплатил девятерым сотрудникам премии на крупную сумму, тем самым, причинил убыток организации. Юристы ЕМУП намекают, что будущие разбирательства могут коснуться еще одного экс-директора — Нафика Фамиева.

Премии от Пономарева получили Олег Воронов, Эдуард Мансуров, Сергей Поздняков, Ильдар Камильянов, Евгений Старков, Илья Четыркин, Александр Медведевских, Екатерина Пестова и Дмитрий Пимонов, говорится в решении суда. Все они были назначены на руководящие должности после того, как Пономарев стал директором «Спецавтобазы».

А 6 декабря Пономарев расторг трудовые договора с девятью подчиненными и выплатил им премии на общую сумму 1,24 млн рублей. «Заслуживает внимания то обстоятельство, что спорная выплата была осуществлена директором Пономаревым накануне своего увольнения», — отметил арбитражный суд.

Юрист «Спецавтобазы» Виктор Глушанков сообщил «URA.RU», что предприятие продолжит изучать решения Пономарева. Кроме того, вопросы могут появиться и в отношение другого экс-директора — Нафика Фамиева. «Исполняющий обязанности директора Наталья Зубова просила усилить темпы работы по изучению документов в отношении Пономарева и Фамиева. Они почти весь 2018 руководили предприятием, и есть вопросы к их эффективности», — сказал «URA.RU» Глушанков.

Фамиев в разговоре с агентством заявил, что не знает, к чему может придраться нынешнее руководство «Спецавтобазы».

«Спецавтобаза» — региональный мусорный оператор, отвечающий за восточную часть Свердловской области, в том числе за Екатеринбург. Фамиев руководил предприятием с января по сентябрь 2018 года, Пономарев — с сентября по декабрь 2018 года. Затем его сменил Григорий Вихарев, который недавно тоже ушел в отставку. По словам самого Вихарева, за пять месяцев руководства МУПом он выполнил все поставленные перед ним задачи. Важнейшей из них стала антикризисная подготовка предприятия к началу «мусорной реформы».