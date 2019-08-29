На Урале перепутали покойников на похоронах

Виной всему стала ошибка патологоанатома Фото: depositphotos.com

В ритуальном зале Кыштыма (Челябинская область) перепутали тела умерших мужчин. В произошедшем разбираются власти и прокуратура.

ЧП произошло 28 августа. Когда две женщины пришли на церемонию прощания со своим отцом, в гробу они увидели совершенно другого мужчину. Они начали выяснять, что произошло с их отцом. Оказалось, что его уже увезла для похорон другая семья. После разбирательств с полицией и ритуальщиками тело родного человека вернули им для прощания.

«Ритуальный зал частный, но, раз инцидент произошел на территории города, мы проверили эту информацию. Как выяснилось, патологоанатом в морге перепутал бирки. Сейчас в больнице идет проверка, чтобы не допустить повторения подобного», — рассказали «URA.RU» в мэрии Кыштыма.

Тем не менее, как сообщает газета «Кыштымский рабочий», женщины написали заявление в прокуратуру с просьбой дополнительно разобраться в произошедшем.