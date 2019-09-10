На Урале футбольные ворота убили школьника

Футбольные ворота раздавили ребенка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Несчастный случай произошел в городе Ивделе (Свердловская область). На городском стадионе упавшие футбольные ворота насмерть раздавили 14-летнего мальчика.

«Трое детей играли на стадионе в футбол около 18:30 9 сентября. Один из мальчиков, 14-летний ученик шестого класса, повис на перекладине. Ворота не были закреплены как положено, опрокинулись и упали на него. Очевидцы вызвали скорую помощь, помочь ребенку не смогли», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

По факту несчастного случая проводится проверка в горадминистрации. Предстоит выяснить, кто отвечал за состояние стадиона и кто не проконтролировал, что ворота не были закреплены. Как стало известно «URA.RU», в следственном отделе СКР по Ивделю по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на три года условно был осужден глава службы квартальных Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Алексей Беззуб. Его обвинили в халатности из-за несчастного случая, когда хоккейные ворота упали на 4-летнего мальчика. Ребенок остался жив, но у него произошел разрыв поджелудочной железы.