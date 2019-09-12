Эксперт оценил перспективы «Единой России» на выборах 2021 года

Руководство «ЕР» будет активно действовать, чтобы сохранить позиции, считает Анна Федорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство «Единой России» видит возрастающую среди партий конкуренцию и продолжит использовать проверенные политические техники для сохранения позиций к выборам 2021 года. В частности, «ЕР» может начать активнее работать с избирателями. Таким прогнозом в разговоре с «URA.RU» поделилась вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, комментируя прошедшее сегодня заседание президиума генсовета единороссов.

По мнению эксперта, состоявшийся 8 сентября единый день голосования дал главам «ЕР» много пищи для размышления. Именно итоги кампании продиктовали решение партии уже в ближайшее время начать подготовку к выборам в Госдуму, намеченным на 2021 год. В связи с этим единороссы даже решили перенести традиционный съезд на полтора месяца раньше — он состоится во второй половине октября. Однако сейчас, по словам Федоровой, еще рано давать прогноз на новый электоральный цикл.

«Можно точно сказать, что он будет очень насыщенным, будет много кампаний, и уже совершенно очевидно по итогам этого года, что они будут конкурентными. Расслабляться ни в коем случае нельзя, в том числе „Единой России“. Руководство партии это понимает, и это во многом заложит основания для будущих успехов», — отметила Федорова.

Она добавила, что единороссам «есть чем гордиться» по итогам прошедших выборов, и уже сейчас партия работает над повторением успеха. «Будут продолжены линии, взятые на максимальную коммуникацию с избирателями — на встречи, на открытые разговоры. Сейчас на это, очевидно, есть общественный запрос», — спрогнозировала Федорова.

На сегодняшнем заседании секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что единороссы намерены дать старт подготовке к выборам в Госдуму (2021 год) уже на ближайшем ежегодном съезде. Он также рассказал, что 8 сентября «Единая Россия» получила 65% от всех мандатов, а на губернаторских выборах партия получила в среднем 70% голосов. Несмотря на успех, Турчак призвал коллег «не почивать на лаврах». «Я предлагаю тем, кто активно вовлечен в избирательный процесс, недельку отдохнуть и садиться в поезда, самолеты и выезжать в территории и отрабатывать [подготовку к избирательной кампании]», — призвал Турчак.