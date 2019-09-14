В Свердловской области два малолетних ребенка погибли в пожаре

Пожарные справились с огнем за пять минут после прибытия, но не успели спасти детей
В поселке Нейво-Рудянка Свердловской области двое малолетних детей погибли в пожаре. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, девочки 2016 и 2017 года отравились продуктами горения.
Пожар произошел утром в квартире на первом этаже на площади пять квадратных метров. Прибывшие спасатели справились с огнем за пять минут, но спасти детей не удалось. «Мать девочек госпитализирована в центральную городскую больницу Кировграда», — отметили в пресс-службе МЧС. До прибытия пожарных из дома также успели выбежать шесть человек.
«Обстоятельства случившегося устанавливают пожарные дознаватели и следственные органы», — добавили в областном управлении МЧС.