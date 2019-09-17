Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался бороться со сном на заседании Верховной рады, но так и не смог. Подтверждающий это видеоролик в Facebook опубликовал экс-депутат парламента Александр Онищенко.
«Петя устал и не высыпается», — подписал свой пост Онищенко. При этом иронично отметил, что бывший украинский лидер не может выспаться из-за того, что много думает о том, «как бы остановить агрессора», передает телеканал 360.
На видеоролике видно, что Порошенко сидит с закрытыми глазами на одном из рядов. В определенный момент политик все же отходит от сонного состояния и пытается слушать, но вскоре снова засыпает.
Порошенко оставил пост главы государства после выборов президента, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Лидер партии «Слуга народа» стал главой государства с результатом 73,23% голосов, тогда как Порошенко набрал лишь 16%. Сейчас экс-глава Украины является членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.