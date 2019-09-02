Порошенко нашел новую работу

Петр Порошенко займется вопросами евроинтеграции в Верховной раде Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Список членов комитета IX созыва опубликован на сайте Верховной рады.

«Член комитета по вопросу интеграции Украины в Европейский Союз Петр Алексеевич Порошенко», — сказано на сайте. Помимо бывшего украинского лидера в комитет вошли еще восемь политиков. Возглавила комитет Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает RNS . Она более трех лет была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Помимо этого, работу в Раде получила и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Как и Порошенко, возглавить комитет ей не удалось.

Порошенко оставил пост главы государства после выборов 2019 года, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Лидер партии «Слуга народа» стал президентом с результатом 73,23% голосов, тогда как Порошенко набрал лишь 16%.