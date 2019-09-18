Экс-замминистра спорта Прикамья, осужденный за кражу миллионов, не смог доказать свою невиновность

Суд оставил в силе приговор Руслану Садченко Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Бывшему заместителю министра спорта Прикамья Руслану Садченко не удалось обжаловать приговор. Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе. «Приговор судом оставлен без изменения», — пояснили «URA.RU» в суде.

Руслан Садченко являлся одним из фигурантов уголовного дела о хищениях при реконструкции стадиона «Динамо». Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам условно.

По данным следствия, сумма хищений при реконструкции спортивного объекта превысила 13 млн рублей. Согласно версии обвинения, преступная группа при реконструкции стадиона выполнила работы стоимостью на несколько миллионов рублей меньше, чем было заложено в контракте. Садченко поместили под стражу, но затем отправили под домашний арест.

После совершенного преступления бывший пермский чиновник переехал в Крым. Там он возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя. Ранее Пермский краевой суд смягчил приговор другому фигуранту уголовного дела — экс-министра спорта Прикамья Павлу Ляху. Также виновными по уголовному делу были признаны учредитель и исполнительный директор подрядной организации Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Оба получили три с половиной года лишения свободы условно.