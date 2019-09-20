Депутата из ХМАО подозревают в краже канализационных колодцев

Из-за демонтажа канализационных колодцев пострадали жители микрорайона в Пыть-Яхе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет начал проверку по факту попытки похищения канализационных колодцев, в которой подозревается депутат думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе силового ведомства.

«Материалы поступили к нам из полиции, проверка по ним началась», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Источник «URA.RU» в силовых структурах сообщил, что ранее была проведена экспертиза, в ходе которой был оценен ущерб, нанесенный муниципалитету. «Демонтаж колодцев и все последствия этих действий оценены более чем в триста тысяч рублей. Теперь уже Следственному комитету предстоит принять решение — является ли это основанием для возбуждения уголовного дела», — сообщил инсайдер.

Сам Уреки в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что считает произведенную оценку ущерба не соответствующей действительности. «Я буду делать еще одну экспертизу. Возможно, что та организация, которая произвела такую оценку, лишится лицензии, потому что ущерба там ноль. Наоборот, я восстановил эти колодцы», — прокомментировал депутат.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правоохранительные органы заинтересовала история с демонтажем канализационных колодцев, которые Уреки пытался использовать для нужд ТСЖ, где он является председателем.