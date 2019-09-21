Британский экс-премьер рассказал, как обсуждал с Путиным крушение Boeing над Донбассом

Дэвид Кэмерон сообщил, что российский лидер категорически отрицал вину своей страны в страшной катастрофе Фото: Википедия

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что в ходе одной из встреч с президентом РФ Владимиром Путиным лидеры двух стран якобы обсуждали крушение малайзийского Boeing MH-17 в небе над Донбассом.

«В ходе одной из встреч с Путиным мы с ним обсуждали сбитый в 2014 году в небе над Донбассом Boeing, эту страшную трагедию, когда в один миг погибли сотни людей. Однако, когда мы общались об этом, я чувствовал, будто говорю с „кирпичной стеной“. На все мои вопросы о том, кто же может быть виновен в случившемся, Путин холодно и спокойно отвечал, что к России все это не имеет отношения», — отмечает политик в своих мемуарах под названием «Под запись».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в небе над Донбассом. В данной авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.