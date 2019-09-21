Британский экс-премьер рассказал, как обсуждал с Путиным крушение Boeing над Донбассом

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что в ходе одной из встреч с президентом РФ Владимиром Путиным лидеры двух стран якобы обсуждали крушение малайзийского Boeing MH-17 в небе над Донбассом.
«В ходе одной из встреч с Путиным мы с ним обсуждали сбитый в 2014 году в небе над Донбассом Boeing, эту страшную трагедию, когда в один миг погибли сотни людей. Однако, когда мы общались об этом, я чувствовал, будто говорю с „кирпичной стеной“. На все мои вопросы о том, кто же может быть виновен в случившемся, Путин холодно и спокойно отвечал, что к России все это не имеет отношения», — отмечает политик в своих мемуарах под названием «Под запись».
Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в небе над Донбассом. В данной авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
В конце июня объединенная следственная группа, в которую вошли представители полиции и прокуратуры из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, обнародовала информацию о подозреваемых в причастности к трагедии. Среди них оказались трое россиян и один украинец. По информации МИД РФ, следственная группа не представила конкретных доказательств. В июле украинская сторона начала передавать материалы уголовного дела голландским властям, сообщает