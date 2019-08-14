Украина передала на Запад материалы по гибели «Боинга» над Донбассом

Киев отдал новые данные о крушении МН17 Нидерландам Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела в отношении военных, подозреваемых Киевом в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

«22 июля 2019 года все материалы уголовного дела относительно подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — пишет RT со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ). До этого украинские спецслужбы заявили о том, что в качестве подозреваемых по этому делу проходят четверо граждан, в том числе трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Именно их власти Украины называют ответственными за крушение Boeing MH17.

Ранее обнародовать некие новые доказательства по крушению Boeing MH17 в Донбассе пообещал немецкий частный детектив Йозеф Реш. По мнению военных экспертов, его информация вполне может доказать непричастность России к данной трагедии.

Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. Расследованием крушения занимается Совет по безопасности Нидерландов. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе, и ряд стран обвиняет в произошедшем Россию. Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе причастна украинская сторона, которая якобы сбила пассажирский самолет и скрыла все следы. Однако киевские власти публично назвали его слова ложью.