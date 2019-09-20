19 сентября 2019

Британский экс-премьер рассказал, почему Путин принял закон о запрете гей-пропаганды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт президента России, паслер денис, путин владимир
Владимир Путин ввел запрет на гей-пропаганду из-за демографических проблемФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, почему в России был принят закон, запрещающий гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Британский политик получил ответ на этот вопрос лично у президента РФ Владимира Путина.

«Он [Владимир Путин] сказал, что убыль населения — проблема для России и что ему нужно, чтобы [российские] мужчины женились на женщинах и рожали много детей», — цитирует Кэмерона РБК. Экс-премьер уточнил, что это был «самый прохладный разговор» с главой РФ.

Информацией о разговоре с Путиным о гей-пропаганде Кэмерон поделился в своих мемуарах. По его словам, диалог по этой теме состоялся между политиками на саммите G20 в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге.

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